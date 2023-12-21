Александр Большунов выиграл 10 гонок из 10 на Кубке России

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов доминирует на внутрироссийских соревнованиях в этом сезоне. Он выиграл все гонки на Кубке России, в которых принимал участие, – 10 из 10.

Сегодня Большунов уверенно победил в коньковой разделке на 15 км на этапе в Кирово-Чепецке. Ближайшему конкуренту Алексею Шемякину он «привез» 44,2 секунды, а занявший третье место Сергей Ардашев отстал от победителя более чем на минуту.

Большунов лидирует в общем зачете Кубка России, набрав 517 баллов. У идущего на втором месте Ардашева – 344 очка, 340 – у двукратного чемпиона мира среди юниоров Савелия Коростелева.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продолжает отказывать россиянам в участии в соревнованиях под своей эгидой.