Александр Лазарев возглавил театр Российской Армии

Александр Лазарев с 1990 года служит в театре «Ленком», он сын знаменитых советских актеров Александра Лазарева и Светланы Немоляевой.

В кино актер прославился в фильмах «Приятель покойника», «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь», «Неудача Пуаро», «Идиот», «Адмиралъ», «Союз спасения» и других.

В качестве театрального режиссера Лазарев поставил спектакли «Поминальная молитва» и «Бег».

Центральный академический театр Российской армии оставался без главрежа с 2020 года, когда этот пост после 25 лет работы покинул Борис Морозов. В прошлом году появилась информация, что предложение возглавить театр получил культовый сербский режиссер Эмир Кустурица. Однако тот пояснил, что путаница возникла из-за неправильной трактовки слова director, а он всего лишь собирался поставить несколько спектаклей на сцене ЦАТРА, самой большой в Европе.