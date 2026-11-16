Жизнь после 15 лет колонии: где поселился и кем работает «измайловский маньяк» Алексей Малаев

Алексей Малаев , получивший известность как «измайловский маньяк», после отбытия наказания вернулся жить в свой родной район на востоке Москвы и устроился на мебельное производство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, передает Лента.ру

По информации источника, мужчина освободился из исправительной колонии в Пензе в ноябре 2021 года, после чего поселился в собственной квартире в Измайлово — том самом районе, где в середине 2000-х годов совершал нападения. В 2025 году Малаев нашел работу на мебельной фабрике в районе станции метро «Черкизовская». Там он трудится разнорабочим: занимается разгрузкой, доставкой и сборкой мебели, зарабатывая около 50 тысяч рублей в месяц. Также стало известно, что недавно он пытался оформить банковский кредит на сумму 300 тысяч рублей, однако получил отказ.

История уголовного дела и приговор

Алексей Малаев провел в местах лишения свободы 15 лет. Как установили следствие и суд, он выслеживал одиноких женщин и пожилых людей на улицах Измайлово, заходил вслед за ними в подъезды, распылял в лицо газ из баллончика, наносил удары трубой или молотком и забирал ценные вещи. Похищенные средства он тратил на приобретение наркотиков. Правоохранительные органы задержали злоумышленника в январе 2007 года, в итоговое обвинение вошли 19 преступных эпизодов.