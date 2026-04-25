Александр Жулин о Ковтуне и Плющенко: «Это была мутная история с нарушением принципов»

Спустя 12 лет после Игр в Сочи спор о том, кто должен был представлять Россию в мужском одиночном катании, разгорелся с новой силой. Заслуженный тренер Александр Жулин прокомментировал недавние откровения Максима Ковтуна, который прямо обвинил Евгения Плющенко в своем отсутствии на домашних Игра, пишет «Советский спорт».

Спортивный принцип против олимпийского золота

В интервью изданию «Советский спорт» от 25 апреля 2026 года Александр Жулин признал, что ситуация 2014 года до сих пор остается для него неоднозначной. По мнению тренера, в этой истории столкнулись два разных подхода к формированию сборной.

Основные тезисы Александра Жулина:

Нарушение правил игры: Тренер подтвердил, что в отношении Максима Ковтуна (на тот момент чемпиона России) был нарушен спортивный принцип, так как на Олимпиаду поехал фигурист, проигравший национальное первенство.

Результат оправдывает средства? Жулин отметил, что поскольку Евгений Плющенко в итоге завоевал золото в командном турнире, решение Федерации постфактум можно считать верным.

Отсутствие прозрачности: Специалист назвал всю ситуацию «мутной историей» и признался, что до сих пор не знает всех закулисных деталей того, как выносился окончательный вердикт.

Обвинения Максима Ковтуна: новый виток конфликта

Поводом для комментария Жулина послужило свежее интервью Максима Ковтуна. Четырехкратный чемпион России спустя годы открыто заявил, что именно влияние и действия Евгения Плющенко стали решающим фактором в его отстранении от участия в ОИ-2014.

Напомним, что в 2014 году Максим Ковтун обыграл Плющенко на чемпионате России, однако после закрытых контрольных прокатов Федерация приняла решение отправить в Сочи легендарного ветерана. Плющенко помог сборной выиграть командное золото, но снялся с личных соревнований в последний момент из-за травмы спины, оставив Россию без представителя в мужском одиночном катании.

Реакция сторон

На данный момент ни Евгений Плющенко, ни Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не ответили на новые претензии Ковтуна. Молчание ключевых участников событий 2026 года лишь по