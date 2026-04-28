Николай Цискаридзе поддержал Константина Хабенского на посту худрука МХТ

По словам Цискаридзе, за время руководства Хабенского в театре произошли заметные положительные изменения. Артист балета особенно подчеркнул, что уважает модель управления, где во главе стоит творческая личность, а не хозяйственник.

«То, как я увидел, как существует сегодня МХТ, этот человек у меня вызывает только еще большее уважение, любовь. Я потрясен фантастическим коллективом, который создал Хабенский», — сказал Цискаридзе.

Накануне артист принял участие в спектакле «Кабала святош». По его признанию, этот опыт стал для него настоящим откровением. Он также не удержался от критики «хозяйственников» в театральном руководстве, приведя в пример Большой театр.

«Последние 20 лет — сплошные провалы, деньги выбрасываются на ветер, а постановки снимаются с репертуара», — резюмировал Цискаридзе.

Напомним, Хабенский, помимо руководства МХТ (с 2021 года), с марта 2026 года также назначен ректором Школы-студии МХАТ. Таким образом, он сосредоточил в своих руках два важнейших театральных института.

