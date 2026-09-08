«Добрая, мудрая и трудолюбивая»: Алсу трогательно обратилась к старшей дочери в день ее рождения

43-летняя певица Алсу трогательно поздравила свою старшую дочь Сафину с 20-летием, сообщает VOICE. В личном блоге она опубликовала редкие фотографии, на которых запечатлены моменты из жизни девочки — от беременности Алсу Сафиной до взрослых снимков и ее младшей сестрой.

В подписи к публикации Алсу выразила свою любовь и гордость, назвав дочь доброй, мудрой и трудолюбивой. Она пожелала Сафине счастья, исполнения желаний и поддержки близких, заверив, что всегда будет считать ее «своей маленькой девочкой».

«Люблю тебя бесконечно», — написала артистка.

Сафина — старшая дочь Алсу, которую она родила от бизнесмена Яна Абрамова. С ним артистка развелась два года назад. Еще у пары есть дочь Миккела, которой сейчас 18 лет. Сейчас она живет в США. Также певица воспитывает десятилетнего сына.

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