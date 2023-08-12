Анастасия Мыскина провела в Балашихе открытый урок по большому теннису

Отмечается, что на встрече с юными спортсменами звездный тренер не только учила подавать и отбивать мяч, она также рассказала о себе. О том, что каждая победа — огромный труд. График насыщен тренировками. Желания и личное время приносятся в жертву, остаются «на потом».

«Люблю встречаться с детьми и мне кажется, что-то можно им такое дать, вдохновить. Кому-то это пригодится, кто-то что-то услышит, запомнит и будет использовать в своих матчах, тренировках. Поэтому для меня такие встречи тоже важны. Я тоже работаю с детьми и мне очень интересна их реакция и восприятие», — поделилась своими впечатлениями от встречи прославленная чемпионка Анастасия Мыскина.

Также в рамках Кубка Подмосковья на теннисном корте спортивного клуба «Балашиха» состоялась показательная игра, в котором Анастасия Мыскина и глава городского округа Балашиха Сергей Юров провели парный сет против теннисистки Катерины Петровой из Дмитрова и управляющего СК «Балашиха» Сергея Щукина. В парном разряде победителями стали Мыскина и Юров.