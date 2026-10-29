Расследование по Starshield сорвано: реакция сенаторов

Агентство Associated Press (AP) сообщило, что генеральный инспектор Пентагона отказался проводить расследование по запросу группы сенаторов о сбоях в работе спутниковых систем Starlink и Starshield на Украине, пишет ТАСС .

В ответе инспектора указано, что на поставленные вопросы компетентнее ответят в ВВС США. Законодатели расценили это как отказ от проверки в отношении главы SpaceX Илона Маска.

Письмо с призывом к расследованию направили девять сенаторов от обеих партий во главе с Джинн Шахин. Они хотели выяснить, одобряли ли американские должностные лица перебои в работе системы или знали о них заранее.

Ранее в Киеве заявляли об ограничении работы терминалов Starlink для Украины. Илон Маск подчеркивал, что Starlink используют только для обороны и гражданских целей, а системы Starshield находятся под контролем правительства США — любые ограничения устанавливают вооруженные силы и в конечном счете президент страны. При этом The Wall Street Journal писала, что доступ к Starshield ограничил именно Маск. Ситуация неоднократно комментировалась на разных уровнях: звучали заявления и о решении проблемы с терминалами, и о ее повторном возникновении. 22 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что доступ Украины к спутниковой связи Starshield восстановлен.