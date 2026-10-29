Осень отступает? В Подмосковье 29 октября ожидается до +15 °C

Гидрометцентр: в Подмосковье 29 октября без осадков и до +15 °C

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

По данным Гидрометцентра РФ, 29 октября в Подмосковье сохранится довольно комфортная для конца осени погода.

Днем воздух прогреется до +10…+15 °C, ночью температура опустится до +3…+8 °C. Синоптики отмечают: осадков не ожидается, небо будет переменным — то прояснения, то легкие облака. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, около 3–8 метров в секунду.

Такая погода подойдет для прогулок и дел на свежем воздухе, но если планируете вечернюю прогулку, стоит захватить легкую куртку — к ночи станет заметно прохладнее

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