Прогноз валют: доллар — ₽80–82 на следующей неделе

Финансист Смирнов: на новой неделе курс доллара может составить ₽80–82

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Рада Дешина]

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов дал прогноз по курсам валют на следующую неделю: доллар — ₽80–82, евро — ₽89–91, юань — ₽12–12,5, пишет «Газета.ru».

По словам финансиста, завершение налогового периода и снятие технической перепроданности иностранных валют могут подтолкнуть курсы к верхней границе этих диапазонов. При этом позиции рубля останутся достаточно сильными: этому способствуют высокие цены на нефть, умеренно позитивная геополитическая обстановка и сохранение ключевой ставки ЦБ на прежнем уровне. Эти факторы сдерживают ослабление рубля даже на фоне сезонного роста импорта и крупных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Эксперт также отметил, что в декабре ожидается традиционный рост расходов со стороны потребителей и компаний, а инвесторы, вероятно, будут активнее наращивать валютные позиции перед длинными праздниками.

В долгосрочной перспективе Смирнов допускает, что к концу года курс доллара может вырасти до ₽83–85, евро — до ₽92–94, юаня — до ₽12,4–12,5.

На 28 октября, по данным Investing.com, на внебиржевом рынке доллар стоил свыше ₽80,5, евро — более ₽89,5, а курс юаня на Московской бирже превышал ₽12.

Читайте также

В девяти отраслях средние зарплаты превысили 500 тыс. рублей

В девяти отраслях средние зарплаты превысили 500 тыс. рублей

Nivea в России: компания подтвердила свое присутствие на рынке

Россиянам назвали минусы оплаты по QR-коду

«Мы закрываем точки». Алкомаркеты сворачивают сети на фоне падения спроса

«Мы закрываем точки». Алкомаркеты сворачивают сети на фоне падения спроса

Рыбопромышленники ориентируются на Китай, оставляя россиян без икры

Рыбопромышленники ориентируются на Китай, оставляя россиян без икры

Бизнес не хочет финансировать науку: вице-премьер Татарстана призвал заводы заказывать исследования у вузов

Бизнес не хочет финансировать науку: вице-премьер Татарстана призвал заводы заказывать исследования у вузов

Российские банки могут сорвать куш: прибыль превысит ₽4 трлн

Российские банки могут сорвать куш: прибыль превысит ₽4 трлн

Прожиточный минимум пенсионера к 2027 году составит 17 395 руб.: кому положена доплата?

Прожиточный минимум пенсионера к 2027 году составит 17 395 руб.: кому положена доплата?

«Состав важнее бренда». Россияне стали рациональнее выбирать одежду

«Состав важнее бренда». Россияне стали рациональнее выбирать одежду

Две индексации за год: депутат Бессараб раскрыла, как вырастет страховая пенсия в 2027 году

Две индексации за год: депутат Бессараб раскрыла, как вырастет страховая пенсия в 2027 году

Разрыв между ценами в объявлениях и сделках на новостройки достиг 15,5%

Разрыв между ценами в объявлениях и сделках на новостройки достиг 15,5%

Плюс к зарплате. МРОТ в 2027 году поднимут до 28,9 тысячи рублей

Плюс к зарплате. МРОТ в 2027 году поднимут до 28,9 тысячи рублей

Добавьте mosregtoday.ru в избранное