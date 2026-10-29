Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов дал прогноз по курсам валют на следующую неделю: доллар — ₽80–82, евро — ₽89–91, юань — ₽12–12,5, пишет « Газета.ru ».

По словам финансиста, завершение налогового периода и снятие технической перепроданности иностранных валют могут подтолкнуть курсы к верхней границе этих диапазонов. При этом позиции рубля останутся достаточно сильными: этому способствуют высокие цены на нефть, умеренно позитивная геополитическая обстановка и сохранение ключевой ставки ЦБ на прежнем уровне. Эти факторы сдерживают ослабление рубля даже на фоне сезонного роста импорта и крупных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Эксперт также отметил, что в декабре ожидается традиционный рост расходов со стороны потребителей и компаний, а инвесторы, вероятно, будут активнее наращивать валютные позиции перед длинными праздниками.

В долгосрочной перспективе Смирнов допускает, что к концу года курс доллара может вырасти до ₽83–85, евро — до ₽92–94, юаня — до ₽12,4–12,5.

На 28 октября, по данным Investing.com, на внебиржевом рынке доллар стоил свыше ₽80,5, евро — более ₽89,5, а курс юаня на Московской бирже превышал ₽12.