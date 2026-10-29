«Спартаку» не пригодился форвард с опытом игры в НХЛ

«СЭ»: «Спартак» выставил на обмен форварда с опытом игры в НХЛ Гальченюка

Культура и спорт

Фото: [ХК «Спартак»]

«Спартак» выставил на обмен 32-летнего форварда Алекса Гальченюка, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Нападающий с американским и российским гражданством и большим опытом игры в НХЛ перешел в стан красно-белых в нынешнее межсезонье. Однако он провел за «Спартак» лишь шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 3 (1+2) очка. Несколько недель Гальченюк пропустил из-за травмы, а после 14 октября не играет по решению тренерского штаба.

По данным «СЭ», опытным нападающим интересуется новосибирская «Сибирь».

Алекс Гальченюк выступал в НХЛ за «Монреаль», «Питтсбург», «Миннесоту», Торонто», «Оттаву» и «Колорадо». Он провел 654 игры в НХЛ, набрав 354 (146+208) очка. В КХЛ до перехода «Спартак» нападающий играл за СКА и «Амур». В регулярных чемпионатах КХЛ в его активе 178 матчей со 113 (50+63) очками.

Ранее российский нападающий Матвей Мичков забросил девятую шайбу в сезоне НХЛ.

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