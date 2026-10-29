Невролог Ирина Рассказчикова предупредила, что инсульт может случиться не только у взрослых, но и у детей, причем порой становится первым признаком скрытого заболевания, пишет RT .

Распознать его непросто: у малышей симптомы бывают малозаметными, а родители редко связывают их с нарушением мозгового кровообращения — это грозит задержкой с оказанием помощи.

Среди основных причин инсульта у детей — врожденные пороки сердца, аномалии сосудов, нарушения свертываемости крови, отдельные генетические и гематологические болезни, а также инфекции и травмы головы или шеи. Опасными состояниями считаются ишемический инсульт из‑за тромба, геморрагический — из‑за кровоизлияния, а также тромбоз вен головного мозга, который может развиться на фоне обезвоживания или инфекций.

На инсульт могут указывать внезапные неврологические нарушения: слабость или онемение конечностей (особенно с одной стороны), асимметрия лица, проблемы с речью, потеря равновесия, двоение в глазах, сильная головная боль с рвотой, судороги, спутанность сознания. У младенцев проявления нередко менее очевидны — первым признаком порой становится судорожный приступ.

При подозрении на инсульт ребенку необходима срочная госпитализация: в стационаре проводят КТ или МРТ и определяют тактику лечения — от тромболизиса и эндоваскулярных вмешательств до нейрохирургической операции. Реабилитацию начинают в больнице: она подбирается индивидуально и может включать работу с логопедами, психологами и специалистами по восстановлению движений. Снизить риски помогает контроль уже имеющихся заболеваний сердца, сосудов и системы свертывания крови — важно соблюдать врачебные рекомендации и вовремя проходить обследования.