Диетическая кола и вес: почему она может мешать худеть

Главная причина — в том, как организм реагирует на искусственные подсластители (например, аспартам или сукралозу). Сладкий вкус посылает мозгу сигнал о поступлении калорий, но энергии при этом не приходит. Из‑за этого может нарушиться регуляция аппетита: позже человек съедает больше обычного, компенсируя «неполученную» энергию. Кроме того, подсластители способны влиять на зоны мозга, отвечающие за мотивацию к приему пищи, и менять гормональные реакции, связанные с насыщением.

Исследования фиксируют связь между частым употреблением диетической газировки и более высоким объемом висцерального жира, ростом индекса массы тела и риском метаболических нарушений. Возможные механизмы — изменение чувствительности к инсулину или особенности пищевого поведения.

При этом есть и обратная сторона: люди с уже имеющимся лишним весом чаще переходят на напитки без сахара, пытаясь сократить калорийность рациона. Поэтому в статистике может возникать эффект обратной связи — не столько напиток приводит к набору массы, сколько проблема веса подталкивает к выбору «диетической» версии.

Врач подчеркивает: ключевую роль играет не разовое употребление, а общая модель питания. Если диетическая кола становится ежедневным напитком и вытесняет воду, чай, кофе или другие варианты без сахара, а заодно сочетается с перееданием, пользы ждать не стоит. Оптимальная стратегия для контроля веса — в целом сократить потребление сладких напитков. Напитки с подсластителями могут быть полезны как временный инструмент для снижения доли сахара в рационе, но считать их средством для похудения неправильно.