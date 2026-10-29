От резюме до новой профессии: что предлагают центры занятости

По данным Минтруда России, среднее время поиска работы через модернизированные кадровые центры сократилось на 44% — с 110 дней в 2021 году до 62 дней в первом полугодии 2026‑го, пишет « Газета.ru ».

За первые три квартала 2026 года через центры «Работа России» трудоустроились около 570 тыс. человек. Среди них:

примерно 76 тыс. — те, кто впервые вышел на рынок труда;

почти 48 тыс. — вернувшиеся после перерыва более года;

около 44 тыс. — граждане предпенсионного возраста.

В центрах доступно 33 сервиса «под ключ». Карьерные консультанты помогают:

подобрать работу — в своем или другом регионе;

составить резюме и подготовиться к собеседованию;

определиться со сменой профессии;

узнать о стажировках, практиках, целевом обучении и ярмарках вакансий.

Обратиться за поддержкой могут как безработные, так и уже трудоустроенные граждане. При этом участие в отдельных программах (в том числе в бесплатном переобучении) возможно при соблюдении установленных условий.

По нацпроекту «Кадры» в 2026 году доступно обучение по 213 востребованным профессиям. Из них 27 профессий предусмотрены специально для ветеранов и участников специальной военной операции. Переобучение уже прошли более 89 тыс. человек, а уровень трудоустройства выпускников превышает 80%. В течение года было доступно свыше 6 тыс. образовательных программ; дополнительные меры профессионального обучения действуют и на региональном уровне.