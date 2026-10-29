От резюме до новой профессии: что предлагают центры занятости

Минтруд: время поиска работы в 2026 году заметно сократилось

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

По данным Минтруда России, среднее время поиска работы через модернизированные кадровые центры сократилось на 44% — с 110 дней в 2021 году до 62 дней в первом полугодии 2026‑го, пишет «Газета.ru».

За первые три квартала 2026 года через центры «Работа России» трудоустроились около 570 тыс. человек. Среди них:

  • примерно 76 тыс. — те, кто впервые вышел на рынок труда;
  • почти 48 тыс. — вернувшиеся после перерыва более года;
  • около 44 тыс. — граждане предпенсионного возраста.

В центрах доступно 33 сервиса «под ключ». Карьерные консультанты помогают:

  • подобрать работу — в своем или другом регионе;
  • составить резюме и подготовиться к собеседованию;
  • определиться со сменой профессии;
  • узнать о стажировках, практиках, целевом обучении и ярмарках вакансий.

Обратиться за поддержкой могут как безработные, так и уже трудоустроенные граждане. При этом участие в отдельных программах (в том числе в бесплатном переобучении) возможно при соблюдении установленных условий.

По нацпроекту «Кадры» в 2026 году доступно обучение по 213 востребованным профессиям. Из них 27 профессий предусмотрены специально для ветеранов и участников специальной военной операции. Переобучение уже прошли более 89 тыс. человек, а уровень трудоустройства выпускников превышает 80%. В течение года было доступно свыше 6 тыс. образовательных программ; дополнительные меры профессионального обучения действуют и на региональном уровне.

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