От резюме до новой профессии: что предлагают центры занятости
Минтруд: время поиска работы в 2026 году заметно сократилось
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
По данным Минтруда России, среднее время поиска работы через модернизированные кадровые центры сократилось на 44% — с 110 дней в 2021 году до 62 дней в первом полугодии 2026‑го, пишет «Газета.ru».
За первые три квартала 2026 года через центры «Работа России» трудоустроились около 570 тыс. человек. Среди них:
- примерно 76 тыс. — те, кто впервые вышел на рынок труда;
- почти 48 тыс. — вернувшиеся после перерыва более года;
- около 44 тыс. — граждане предпенсионного возраста.
В центрах доступно 33 сервиса «под ключ». Карьерные консультанты помогают:
- подобрать работу — в своем или другом регионе;
- составить резюме и подготовиться к собеседованию;
- определиться со сменой профессии;
- узнать о стажировках, практиках, целевом обучении и ярмарках вакансий.
Обратиться за поддержкой могут как безработные, так и уже трудоустроенные граждане. При этом участие в отдельных программах (в том числе в бесплатном переобучении) возможно при соблюдении установленных условий.
По нацпроекту «Кадры» в 2026 году доступно обучение по 213 востребованным профессиям. Из них 27 профессий предусмотрены специально для ветеранов и участников специальной военной операции. Переобучение уже прошли более 89 тыс. человек, а уровень трудоустройства выпускников превышает 80%. В течение года было доступно свыше 6 тыс. образовательных программ; дополнительные меры профессионального обучения действуют и на региональном уровне.