Белая пелена на глазах: когда проблема не в глазах, а в нервах

Офтальмолог Айгуль Отхозория предупредила, что симптомы, напоминающие катаракту, не всегда связаны с самим глазом — порой они сигнализируют о проблемах с мозгом или зрительным нервом, пишет « Газета.ru ».

По словам врача, зрение зависит не только от состояния глаза: изображение от сетчатки передается по зрительному нерву в головной мозг, и сбой может возникнуть на любом участке этого пути. На ранних этапах проблему не всегда удается выявить при обычном осмотре глазного дна — потому что непосредственно в глазу нарушений нет. В таких случаях пациенту могут потребоваться МРТ и консультация невролога.

Например, при воспалении или повреждении зрительного нерва качество «картинки» заметно ухудшается. Это нередко сопровождается не только затуманиванием зрения, но и болью при движении глаз, а также нарушением цветоощущения.

Врач особо подчеркнула: если зрение резко ухудшилось, внезапно появилась белая пелена, темное пятно либо «выпал» участок изображения, не стоит ждать планового приема — нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.