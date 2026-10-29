Поддельная квитанция: по каким признакам ее вычислить

В первую очередь стоит сверить личные данные и реквизиты плательщика. Проверьте, совпадает ли номер лицевого счета (код плательщика) с теми, что были в квитанциях за прошлые месяцы: мошенники нередко указывают чужой счет или допускают ошибки. Также внимательно посмотрите на написание фамилии, имени и отчества, а также на указанный адрес и площадь квартиры — они должны полностью соответствовать реальным данным.

Важно сравнить название управляющей компании или ресурсоснабжающей организации (РСО) с тем, что фигурировало в прежних платежных документах. В поддельных квитанциях часто встречаются неизвестные наименования, а иногда — названия ИП или даже физических лиц.

Особое внимание нужно уделить банковским реквизитам — это один из самых надежных маркеров. Если данные получателя платежа либо зашитые в QR‑код реквизиты отличаются от привычных, это повод насторожиться. При сканировании QR‑кода в банковском приложении получателем средств должна выступать официальная организация, а не стороннее юрлицо или физлицо.

Если есть хоть малейшие сомнения в подлинности квитанции, лучше всего напрямую обратиться в обслуживающую организацию или РСО. У них всегда работает горячая линия, где можно уточнить все начисления — вплоть до копейки.