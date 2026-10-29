Физнагрузка при диабете: как держать сахар под контролем

Врач Баранов: тренировки продлевают жизнь при диабете

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Эндокринолог Павел Баранов назвал физические нагрузки, которые помогают людям с диабетом контролировать сахар и жить дольше, пишет РИА Новости.

По словам врача, лучший эффект дает сочетание силовых и аэробных тренировок с активной бытовой рутиной. Мышцы служат основным «хранилищем» для лишней глюкозы — чем они крупнее и тренированнее, тем эффективнее утилизируется сахар после еды. Аэробные занятия вроде бега, плавания или велопрогулок дополнительно снижают уровень глюкозы, а повседневная активность — прогулки, уборка, походы по магазинам — увеличивает расход энергии и при диабете 1‑го типа может позволить уменьшить дозу инсулина.

При этом специалист напоминает, что пациентам важно держать под контролем давление, холестерин и здоровье почек: диабет повышает риски для сердца и сосудов, поэтому забота о здоровье должна быть комплексной.

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