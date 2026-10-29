Против дезинформации: ЦАР призывает к сотрудничеству с РФ

Государственный министр связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Эварист Нгамана заявил, что России и странам Африки нужно сообща противостоять информационным войнам. Свое мнение он озвучил на полях Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», сообщает ТАСС .

По словам Нгаманы, важно создать общее пространство, которое позволит бороться с распространением ложной информации, дезинформацией и манипулированием общественным мнением. Особое внимание, как считает министр, следует уделить подготовке специалистов в медиасфере и в области новых информационно‑коммуникационных технологий — без должной квалификации эффективность такой работы будет под вопросом.

Кроме того, африканские страны заинтересованы в получении от России инструментов, которые помогут сделать их коммуникацию более эффективной и сильной.