Против дезинформации: ЦАР призывает к сотрудничеству с РФ

Министр Нгамана: Африка и Россия должны дать отпор информационным атакам

Политика

Государственный министр связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Эварист Нгамана заявил, что России и странам Африки нужно сообща противостоять информационным войнам. Свое мнение он озвучил на полях Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», сообщает ТАСС.

По словам Нгаманы, важно создать общее пространство, которое позволит бороться с распространением ложной информации, дезинформацией и манипулированием общественным мнением. Особое внимание, как считает министр, следует уделить подготовке специалистов в медиасфере и в области новых информационно‑коммуникационных технологий — без должной квалификации эффективность такой работы будет под вопросом.

Кроме того, африканские страны заинтересованы в получении от России инструментов, которые помогут сделать их коммуникацию более эффективной и сильной.

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