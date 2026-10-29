Шайба Мичкова не помогла «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» Овечкина

В составе гостей отличился российский форвард Матвей Мичков, реализовавший большинство. Нападающий забросил девятую шайбу в сезоне. Мичков с отрывом лучший в «Филадельфии» по голам, ближайший к нему Тревор Зеграс отстает на пять шайб. Во всей лиге больше Мичкова забили только три хоккеиста — Кирилл Капризов, Леон Драйзайтль и Арттури Лехконен.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не может забить уже в шестом матче подряд. В игре с «Филадельфией» он провел на площадке лишь 11:59. Всего в активе Овечкина 4 (1+3) очка в 11 матчах.

«Вашингтон» набрал 14 очков в 11 матчах, в активе «Филадельфии» 10 баллов в 15 играх. Команда Мичкова занимает последнее место в Восточной конференции НХЛ.

Ранее российская спортсменка Алина Касабиева стала чемпионкой мира по спортивной борьбе.