Шайба Мичкова не помогла «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» Овечкина

Форвард «Филадельфии» Мичков забросил девятую шайбу в сезоне НХЛ

Культура и спорт

Фото: [ХК «Филадельфия Флайерз»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома уверенно разобрались с «Филадельфия Флайерз» — 5:2.

В составе гостей отличился российский форвард Матвей Мичков, реализовавший большинство. Нападающий забросил девятую шайбу в сезоне. Мичков с отрывом лучший в «Филадельфии» по голам, ближайший к нему Тревор Зеграс отстает на пять шайб. Во всей лиге больше Мичкова забили только три хоккеиста — Кирилл Капризов, Леон Драйзайтль и Арттури Лехконен.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не может забить уже в шестом матче подряд. В игре с «Филадельфией» он провел на площадке лишь 11:59. Всего в активе Овечкина 4 (1+3) очка в 11 матчах.

«Вашингтон» набрал 14 очков в 11 матчах, в активе «Филадельфии» 10 баллов в 15 играх. Команда Мичкова занимает последнее место в Восточной конференции НХЛ.

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