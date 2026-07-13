Анет Сай и рэпер 10AGE стали родителями

У 28-летняя певицы Анет Сай (настоящее имя — Анна Сайдалиева) и 28-летнего рэпера 10AGE (настоящее имя —Дмитрия Панова) родилась дочь, сообщает Леди.Mail. Артистка призналась, что переживает необычайно трогательный этап жизни. Она осваивает новую роль и привыкает к изменившемуся ритму.

По словам Анет, счастье складывается из простых, маленьких моментов.

«Иногда просто могу долго смотреть на нее и не верить, что это происходит со мной. В момент рождения рядом со мной был мой муж», — рассказала артистка.

Сейчас Анет окружена самыми близкими людьми — семьей и командой. О том, что пара ждет ребенка, стало известно в апреле. В мае будущие родители устроили гендер-пати, чтобы раскрыть пол малыша.

На протяжении всей беременности певица делилась с поклонниками моментами из роддома, в том числе публиковала снимки в больничной сорочке и сообщала о начале схваток. Теперь же она наслаждается материнством и учится быть мамой, принимая помощь близких.

Ранее певица Анет Сай раскрыла секрет счастливого брака.