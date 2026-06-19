«Общий хлеб и общие мечты»: беременная Анет Сай раскрыла секрет счастливого брака

28-летняя певица Анет Сай (настоящее имя — Анна Сайдалиева) и ее муж, рэпер 10AGE (настоящее имя — Дмитрий Панов), рассказали, как им удается сохранять счастливые отношения в браке.

В интервью Леди Mail она отметила, что главный секрет их крепкого союза — общие взгляды на жизнь. Она заявила, что важно понимать, куда движется муж и жена, и зачем они остаются вместе.

Анна считает, что в браке важно не только любить, но и уметь проявлять смирение и показывать свои лучшие качества. Артистка подчеркнула, что без этого сложно построить крепкий союз.

Особую роль в их семье играют общие мечты и традиции. Например, супруги вместе пекут хлеб на закваске. Это занятие стало для них способом проводить время вместе и чувствовать единство.

«Ну и помимо этого у нас в целом внутри семьи много хороших, добрых традиций: всегда выслушивать друг друга, когда нужно, проводить вместе как можно больше времени, никогда не быть по отдельности в праздники, даже если работа и высокая занятость», — рассказала Сай.

Сейчас пара готовится к рождению ребенка, и, по словам Анет, беременность только углубила их творческий процесс. Певица призналась, что не собирается брать паузу в карьере. Она продолжит работать и записывать новые песни.

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