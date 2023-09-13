Ансамбль «Раздолье» из Каширы стал победителем конкурса казачьей культуры

Каширский ансамбль «Раздолье» одержал победу в шестом открытом фестивале-конкурсе казачьей культуры «Казаки во славу родного края». Об этом рассказали в социальных сетях администрации городского округа Кашира.

Муниципальный ансамбль активно занимается творчеством уже около семи лет и постоянно принимает участие в творческих конкурсах, фестивалях и мероприятиях. Коллектив не один раз завоевывал призовые места и становился победителем подмосковных и международных художественных состязаний.

Мероприятие провели на берегу Сенежа в подмосковном Солнечногорске. Мероприятия организовывают при поддержке «Центрального казачьего войска» и Сергиево-Посадской епархии, а также «Музыкального общества» Подмосковья.

Представители каширской администрации поздравили ансамбль и его художественного руководителя с победой в фестивале.