Массовая атака БПЛА на Подмосковье и Москву 22 октября 2026-го: сколько дронов уничтожено — последние новости

Общество

В ночь на 22 октября Московский регион подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По данным мэра столицы Сергея Собянина, в период с 20:30 21 октября до 04:00 22 октября в направлении региона направлялись 630 БПЛА. Подразделения ПВО уничтожили основную часть воздушных целей на дальних рубежах, а 163 дрона нейтрализовали непосредственно на подлете к Москве. В результате падения обломков в районе Вороново (ТиНАО) пострадали два человека, на месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщает Вечерняя Москва.

Хронология и последствия масштабной атаки

  • Масштаб отраженной угрозы:
    • Совокупное количество БПЛА, летевших в сторону региона: 630 единиц;
    • Временной интервал атаки: с 20:30 (21 октября) до 04:00 (22 октября);
    • Число сбитых дронов на ближних подступах к Москве: 163 аппарата.
  • Информация о пострадавших и разрушениях:
    • Пострадавшие: 2 человека в поселении Вороново (Троицкий и Новомосковский АО);
    • Медицинская помощь оказывается в полном объеме, профильные экстренные службы продолжают ликвидацию последствий падения фрагментов.
  • Официальный источник информации: заявление главы города Сергея Собянина в персональном канале мессенджера МАКС.
  • Контекстные атаки на северо-западе: ранее (18 октября) более 100 БПЛА сбили над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом.

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