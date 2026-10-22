В ночь на 22 октября Московский регион подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По данным мэра столицы Сергея Собянина, в период с 20:30 21 октября до 04:00 22 октября в направлении региона направлялись 630 БПЛА. Подразделения ПВО уничтожили основную часть воздушных целей на дальних рубежах, а 163 дрона нейтрализовали непосредственно на подлете к Москве. В результате падения обломков в районе Вороново (ТиНАО) пострадали два человека, на месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщает Вечерняя Москва.