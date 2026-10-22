На Землю обрушилась самая мощная магнитная буря месяца 22 октября: как пережить солнечную атаку метеозависимым

Общество

В четверг, 22 октября, Земля столкнется с мощным геомагнитным штормом, который станет самым сильным геомагнитным испытанием месяца. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), причиной затяжных возмущений стал интенсивный поток солнечного ветра, вырвавшийся из гигантских корональных дыр. Напряженность магнитосферы сохраняется с вечера 21 октября и продлится до конца недели, досягая своего пика в середине дня 22 октября. Врачи советуют гражданам соблюдать питьевой режим, избегать нагрузок и контролировать артериальное давление.

Причины шторма и рекомендации медиков

  • Источники геомагнитного удара:
    • Происхождение: воздействие высокоскоростного потока солнечного ветра из гигантских корональных дыр (без прямого участия солнечных вспышек);
    • Продолжительность: период нестабильности магнитосферы охватывает промежуток с вечера 21 октября по 24 октября.
  • Группы риска и симптоматика:
    • Метеозависимые люди, пожилые граждане, а также лица с метеочувствительностью, гипертонией и патологиями сердечно-сосудистой системы;
    • Возможные проявления: резкие скачки артериального давления, приступы мигрени, нарушения сна, рассеянность и сильная дневная усталость.
  • Медицинские рекомендации на период пика (22 октября):
    • Сон и отдых: обеспечивать полноценный продолжительный сон для снижения нагрузки на сосудистую систему;
    • Питьевой режим: увеличить потребление чистой воды, исключив кофе, крепкий чай и алкогольные напитки;
    • Физическая активность: отменить тяжелые тренировки, физический труд на участках и предотвращать стрессы;
    • Медицинский контроль: регулярно замерять показатели тонометра и держать под рукой прописанные врачом препараты.

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