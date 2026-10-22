На Землю обрушилась самая мощная магнитная буря месяца 22 октября: как пережить солнечную атаку метеозависимым

В четверг, 22 октября, Земля столкнется с мощным геомагнитным штормом, который станет самым сильным геомагнитным испытанием месяца. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), причиной затяжных возмущений стал интенсивный поток солнечного ветра, вырвавшийся из гигантских корональных дыр. Напряженность магнитосферы сохраняется с вечера 21 октября и продлится до конца недели, досягая своего пика в середине дня 22 октября. Врачи советуют гражданам соблюдать питьевой режим, избегать нагрузок и контролировать артериальное давление.