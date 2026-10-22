Гололед и мокрый снег: в Новосибирской области резко ухудшится погода

В среду, 22 октября, в Новосибирске и области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам метеоролога Алексея Сафонова, в регионе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможны гололедные явления. Дневная температура в областном центре составит от плюс двух до четырех градусов, а по области столбики термометров опустятся до нуля. К 23 октября синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры до слабого «минуса» и установление снежного покрова. Об этом сообщает МК.