Гололед и мокрый снег: в Новосибирской области резко ухудшится погода
МК: предупредить новосибирцев о снеге 23 октября решил метеоролог Сафонов
В среду, 22 октября, в Новосибирске и области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам метеоролога Алексея Сафонова, в регионе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможны гололедные явления. Дневная температура в областном центре составит от плюс двух до четырех градусов, а по области столбики термометров опустятся до нуля. К 23 октября синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры до слабого «минуса» и установление снежного покрова. Об этом сообщает МК.
Прогноз погоды в Новосибирске и области
- Погода в Новосибирске (22 октября):
- Ночная температура: от -1 до +1 °C;
- Дневная температура: от +2 до +4 °C;
- Осадки: облачно, небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом;
- Ветер: северо-западный, 4–9 м/с;
- Атмосферное давление: 741 мм рт. ст. (с ростом до 753 мм рт. ст. к 23 октября).
- Прогноз по Новосибирской области (22 октября):
- Ночью: от -2 до +3 °C;
- Днем: от 0 до +5 °C;
- Особенности: местами гололедные явления, порывы северо-западного ветра до 14 м/с.
- Прогноз на 23 октября в Новосибирске:
- Ночью: -1…-3 °C;
- Днем: от -1 до +1 °C;
- Осадки: выпадение снега.