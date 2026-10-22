Гололед и мокрый снег: в Новосибирской области резко ухудшится погода

МК: предупредить новосибирцев о снеге 23 октября решил метеоролог Сафонов

Общество

В среду, 22 октября, в Новосибирске и области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам метеоролога Алексея Сафонова, в регионе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможны гололедные явления. Дневная температура в областном центре составит от плюс двух до четырех градусов, а по области столбики термометров опустятся до нуля. К 23 октября синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры до слабого «минуса» и установление снежного покрова. Об этом сообщает МК.

Прогноз погоды в Новосибирске и области

  • Погода в Новосибирске (22 октября):
    • Ночная температура: от -1 до +1 °C;
    • Дневная температура: от +2 до +4 °C;
    • Осадки: облачно, небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом;
    • Ветер: северо-западный, 4–9 м/с;
    • Атмосферное давление: 741 мм рт. ст. (с ростом до 753 мм рт. ст. к 23 октября).
  • Прогноз по Новосибирской области (22 октября):
    • Ночью: от -2 до +3 °C;
    • Днем: от 0 до +5 °C;
    • Особенности: местами гололедные явления, порывы северо-западного ветра до 14 м/с.
  • Прогноз на 23 октября в Новосибирске:
    • Ночью: -1…-3 °C;
    • Днем: от -1 до +1 °C;
    • Осадки: выпадение снега.

Читайте также

Химия вместо порчи: в церкви раскрыли секрет потемневшего крестика

Кошка не ест: когда это норма, а когда — тревожный сигнал

Кошка не ест: когда это норма, а когда — тревожный сигнал

«Вред мозгу и нервной системе»: Сотрудники детского сада в Китае подмешивали в еду свинец

«Вред мозгу и нервной системе»: Сотрудники детского сада в Китае подмешивали в еду свинец

Красиво на витрине, бесполезно дома: черный список покупок, убивающий семейный бюджет

Красиво на витрине, бесполезно дома: черный список покупок, убивающий семейный бюджет

Более 60 общин по всей стране: как РПЦ помогает глухим верующим

Священник высказался о связи грехов с шизофренией и деменцией

Священник высказался о связи грехов с шизофренией и деменцией

В СИЗО-11 в Ногинске пресекли попытку передачи запрещенных веществ в печенье

В СИЗО-11 в Ногинске пресекли попытку передачи запрещенных веществ в печенье

Экстренное обращение Цыбульского: что делать жителям при угрозе атаки беспилотников

Деньги вернут всем: организаторы несостоявшегося шоу Канье Уэста раскрыли детали выплат

«Болеть можно долго, но не бесконечно». В России ограничили срок непрерывного больничного

«Болеть можно долго, но не бесконечно». В России ограничили срок непрерывного больничного

В Подмосковье ночью слышали взрывы 9 октября: сообщения появились на фоне угрозы БПЛА — что известно

Жители Шилыково под Иваново остались без автобуса, который позволял добираться до райцентра

Добавьте mosregtoday.ru в избранное