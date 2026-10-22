Атака БПЛА на Воронежскую область 22 октября 2026-го: сколько дронов сбили — все последние новости

Общество

В ночь на 22 октября над Воронежем и четырьмя муниципальными районами Воронежской области дежурные средства ПВО обнаружены и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, обводные последствия атаки обошлись без жертв и пострадавших. В результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены фасады и кровли жилых зданий, один социальный объект, легковые автомобили, а также линии электропередачи. Об этом пишет газета ВЗГЛЯД.

Детали атаки и ликвидации последствий в Воронежской области

  • Статистика перехвата: уничтожены 44 беспилотника в небе над областным центром и четырьмя районами области.
  • Информация о пострадавших: погибших и раненых среди населения нет.
  • Повреждения гражданской инфраструктуры:
    • В одном из муниципалитетов обломками посечены кровля и фасады ряда частных и многоквартирных домов, одного соцобъекта, повреждены автомобили;
    • В другом районе падение обломков повлекло повреждение сетей электроснабжения.
  • Ход восстановительных работ: на всех местах падения фрагментов работают экстренные и ремонтные службы.
  • Контекст угроз: во вторник в регионе сбили 14 БПЛА; ранее в больнице скончался ребенок, раненный при сентябрьской атаке беспилотника.

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