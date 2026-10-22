В ночь на 22 октября над Воронежем и четырьмя муниципальными районами Воронежской области дежурные средства ПВО обнаружены и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, обводные последствия атаки обошлись без жертв и пострадавших. В результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены фасады и кровли жилых зданий, один социальный объект, легковые автомобили, а также линии электропередачи. Об этом пишет газета ВЗГЛЯД.