Атака БПЛА на Воронежскую область 22 октября 2026-го: сколько дронов сбили — все последние новости
В ночь на 22 октября над Воронежем и четырьмя муниципальными районами Воронежской области дежурные средства ПВО обнаружены и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, обводные последствия атаки обошлись без жертв и пострадавших. В результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены фасады и кровли жилых зданий, один социальный объект, легковые автомобили, а также линии электропередачи. Об этом пишет газета ВЗГЛЯД.
Детали атаки и ликвидации последствий в Воронежской области
- Статистика перехвата: уничтожены 44 беспилотника в небе над областным центром и четырьмя районами области.
- Информация о пострадавших: погибших и раненых среди населения нет.
- Повреждения гражданской инфраструктуры:
- В одном из муниципалитетов обломками посечены кровля и фасады ряда частных и многоквартирных домов, одного соцобъекта, повреждены автомобили;
- В другом районе падение обломков повлекло повреждение сетей электроснабжения.
- Ход восстановительных работ: на всех местах падения фрагментов работают экстренные и ремонтные службы.
- Контекст угроз: во вторник в регионе сбили 14 БПЛА; ранее в больнице скончался ребенок, раненный при сентябрьской атаке беспилотника.