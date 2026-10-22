«Спасибо, что сказали заранее»: Губерниев о планах шведов не пускать россиян на чемпионат мира

Губерниев: в случае недопуска россиян чемпионат мира нужно перенести из Швеции

Культура и спорт

Фото: [ФЛГР]

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал для Sport24 информацию о планах Швеции не пускать российских лыжников на чемпионат мира, который пройдет в феврале-марте 2027 года в Фалуне.

Сообщалось, что в Швеции изучают юридическую сторону вопроса, с тем чтобы не выдавать визы российским и белорусским спортсменам.

«Швеция не хочет пускать россиян на чемпионат мира? Они сколько угодно могут прорабатывать варианты. Только в таком случае чемпионат мира из Фалуна должен быть перенесен, а шведы пусть идут на ... Они могут попробовать не давать визы, вставлять палки в колеса другими способами, но спасибо им, что сказали об этом заранее», — сказал Губерниев.

Комментатор выразил уверенность, что в России сумеют заблаговременно решить этот вопрос. Губерниев также обратил внимание на то, что в последние годы лыжный спорт стал убыточным, а недопуск россиян только усугубляет финансовые проблемы.

Ранее председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев назвал инициативу шведов нарушением регламента FIS.

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