Плющенко и Ягудин определили Трусову на роль Миледи в ледовом шоу про мушкетеров

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова исполнит роль Миледи в ледовом шоу Евгения Плющенко и Алексея Ягудина «Мушкетеры возвращаются». Об этом сообщил Плющенко в своих соцсетях.

«Ну что, Ракета тоже в деле! В роли Миледи — Александра Трусова! Спасибо, дорогая Саша, что не оставила Евгения Викторовича и Алексея Константиновича в таком опасном приключении одних», — написал двукратный олимпийский чемпион.

Шоу «Мушкетеры возвращаются» пройдет в феврале-марте в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Александра Игнатова (Трусова) возобновила выступления на высоком уровне после четырехлетнего перерыва. Фигуристка уже выступила на двух челленджерах и завоевала право соревноваться как минимум на одном этапе Гран-при ISU.

Ранее стало известно, что фигуристка Софья Муравьева вернулась в академию Плющенко.