Апелляцию «Химок» отклонили: клуб не сможет сыграть в РПЛ

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение лицензионной комиссии, которая не допустила ФК «Химки» к участию в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2025/26 из-за долгов клуба.

«Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования», — уточняется в пресс-релизе РФС.

«Химки» заняли 12-е место в РПЛ и по спортивному принципу сохранили место в высшем дивизионе. Пока непонятно, кто займет место подмосковного клуба в РПЛ: финишировавший 15-м «Оренбург» или кто-то из клубов РПЛ в случае их неудачи в стыковых матчах. В этих противостояниях встретятся «Ахмат» ­— «Урал» и «Пари НН» — «Сочи».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Химки» запустили процесс погашения долгов и с высокой долей вероятностью смогут получить лицензию.