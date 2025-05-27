«Химки» запустили процесс выплаты долгов и могут остаться в РПЛ

Футбольный клуб «Химки» запустил процесс погашения долгов и рассчитывает остаться в РПЛ, сообщил футбольный инсайдер и журналист Иван Карпов.

До 1 июня подмосковному клубу необходимо закрыть не менее 1,2 млрд руб., после чего они смогут получить лицензию. По данным Карпова, это произойдет с высочайшей долей информации.

Как отмечает инсайдер, если «Химки» сохранят прописку в высшем дивизионе, команду возглавит Игорь Осинькин, 27 мая попрощавшийся с «Крыльями Советов».

Таким образом, «Факел» и «Оренбург» окончательно попрощаются с РПЛ, два места в лиге займут победители стыковых матчей «Ахмат» — «Урал», «Пари НН» — «Сочи».

«Химки» заняли 12-е место в РПЛ и избежали попадания в зону стыковых матчей. Однако комиссия РФС отказала подмосковному клубу в лицензии, позволяющей выступать в высшем дивизионе, из-за долгов «Химок».