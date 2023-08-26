Арбузов хватит на всех: необычная лотерея пройдет в Подмосковье

В подмосковных парках проходит второй этап музыкального фестиваля исполнителей кавер-версий хитов «На одной волне» (0+), рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. Еще один концерт в рамках этого проекта пройдет в Егорьевске в Парке культуры и отдыха «Пегас» в это воскресенье. Кавер-группа Why not в качестве специального гостя выступит на самом ягодном событии уходящего лета – «Арбузный бум» (0+).

«Все события в этот день в нашем парке будут разворачиваться вокруг всеми любимых вкусных арбузов! – поделилась художественный руководитель Центра культуры и досуга «Пегас» Татьяна Морозова. – В начале праздника всем посетителям мы выдадим лотерейные билетики, по которым в конце мероприятия будем разыгрывать сладкий арбуз. Победителей будет много, ягод хватит на всех!»

Но заполучить сладкий плод можно будет не только благодаря везению в лотерее: в парке «Пегас» будут проходить семейные конкурсы, за победу в которых тоже будут вручать арбузы.

«Также вместе со всеми гостями нашего праздника мы проведем карвинг на арбузах, – отметила Татьяна Морозова. – Это такой художественный вид резки. То есть каждый сможет вырезать из ягоды мордочку, надпись или даже создать настоящее произведение искусства!»

Из сладкого в это воскресенье в «Пегасе» будут не только бахчевые – для участников «Арбузного бума» проведут мастер-классы по изготовлению украшений для тортов и пирожных из мастики. Также в парке будет работать территория летнего кафе.

Каждый присутствующий сможет сделать снимки на память в специальной тематической летней фотозоне, а завершится мероприятие масштабным арбузным флешмобом.