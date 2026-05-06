Атака БПЛА ВСУ на Тульскую область, Крым, Калужскую область 6 мая: последние новости, разрушения

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о гибели мирных жителей после налета украинских дронов; одновременно с этим Тульская и Калужская области продолжают отражать массовые удары с воздуха.

Последствия атаки на Крым

В ночь на 6 мая в результате удара украинских беспилотников по Джанкою погибли пять человек. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о жертвах среди гражданского населения, выразив соболезнования семьям погибших. С ночи на месте происшествия работают экстренные службы и профильные ведомства. Власти пообещали оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и родственникам погибших, призвав жителей сохранять спокойствие и не доверять непроверенным источникам информации.

Статистика воздушной войны: итоги в Тульской области

Эксперты подвели итоги пятидневного периода повышенной беспилотной опасности в Тульской области. Согласно сводкам Минобороны и данным губернатора Дмитрия Миляева, с 1 по 5 мая над регионом было уничтожено 76 дронов. Пик активности зафиксирован 4 и 5 мая, когда силы ПВО сбивали по 23 аппарата в сутки. Хронология показывает, что атаки носили волновой характер: наиболее интенсивные налеты происходили в ночные и утренние часы, при этом работа ПВО велась практически непрерывно.

Масштабы атак на регионы России

За прошедшие сутки география атак БПЛА значительно расширилась. По данным Министерства обороны, только за вечер 5 мая над территорией России и акваториями морей было перехвачено более 90 беспилотников самолетного типа. Помимо Крыма, удары отражали в Адыгее, Краснодарском крае, а также в ряде центральных и южных областей. В ночь на 6 мая в 03:21 угроза атаки БПЛА была объявлена и в Калужской области, где жителей призвали к максимальной бдительности по линии РСЧС.