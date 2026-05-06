Удар за отказ платить: пьяная пассажирка набросилась на контролеров автобуса в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса городе Новокузнецке пьяная пассажирка общественного транспорта устроила дебош, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По информации ведомства, разъяренная 54-летняя местная жительница наотрез отказалась оплачивать проезд. Вместо того чтобы приобрести билет, она начала выяснять отношения с двумя находившимися в салоне женщинами-контролерами. В какой-то момент пассажирка не сдержала эмоций и нанесла одной из сотрудниц удар по лицу, а вторую просто с силой толкнула.

По данным ведомства, в это время в автобусе находились и другие пассажиры, которые стали невольными свидетелями резонансного происшествия. Прибывшие на сигнал тревоги бойцы Росгвардии оперативно пресекли драку, скрутили буйную и неадекватную женщину.

По информации ведомства, ее доставили в отдел полиции. Задержанной грозит административная или уголовная ответственность за хулиганские действия и нанесение побоев.

