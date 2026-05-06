Как блогеру не умереть с голоду на пенсии: расчеты профессора на 2026 год

Эксперт Александр Сафонов раскрыл механизмы формирования пенсионных выплат для контент-мейкеров и назвал конкретные суммы при разных сценариях взносов. Об этом пишет ТАСС .

Условия получения страховых выплат

Большинство создателей контента сегодня работают в статусе самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Поскольку рекламные доходы не подразумевают автоматических отчислений в Социальный фонд, блогерам необходимо самостоятельно заботиться о стаже. Александр Сафонов из Финансового университета при правительстве РФ пояснил, что без добровольных взносов данной категории граждан будет доступна лишь социальная пенсия, размер которой с апреля 2026 года составит 9,4 тысячи рублей.

Расчет выплат при минимальных и максимальных взносах

Для получения полноценной страховой пенсии установлены определенные пороги вложений. По словам профессора, минимальный годовой взнос в 2026 году составит около 71,5 тысячи рублей, что гарантирует 1 год стажа и 1,09 пенсионного коэффициента. Если блогер будет придерживаться такой стратегии на протяжении 25 лет, его ежемесячная выплата составит 13,8 тысячи рублей. При стаже в 15 лет сумма снизится до 12 тысяч рублей.

Максимально возможные отчисления позволяют существенно увеличить будущий доход. Сафонов отметил, что ежегодный платеж в размере 572,2 тысячи рублей дает 8,72 коэффициента. При поддержании такого темпа в течение 25 лет блогер сможет претендовать на пенсию в 43,7 тысячи рублей, а при 15-летнем периоде взносов — чуть более 30 тысяч рублей.