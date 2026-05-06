«Мы едим и не чувствуем сытости». Врач назвал три скрытые причины переедания

«Переедание — это ситуация, когда человек пропустил момент насыщения и съел больше оптимальной порции. Как правило, это происходит из-за нескольких факторов. Самый частый — нехватка жидкости, а именно воды. В таком случае мозг вырабатывает более сильный сигнал о голоде. Рассчитать свою норму употребления воды можно исходя из формулы 30 мл на 1 кг веса. В среднем это около 1,5-2 литров в сутки», — пояснил он.

Второй распространенной причиной избыточного потребления пищи, по словам медика, становятся продукты, провоцирующие интенсивный выброс инсулина, из-за чего сигнал о насыщении притупляется. В первую очередь речь идет о сладком, включая фрукты, а также о крахмалистых блюдах: выпечке, макаронных изделиях, картофеле и подобных. Специалист подчеркнул: для сохранения здоровья предпочтительнее выбирать цельную пищу, которая надолго дает чувство сытости.

Третий фактор связан с тем, в каком режиме человек поглощает еду. При слишком быстром приеме пищи и недостаточном пережевывании мозг не успевает корректно обработать сигналы и фиксирует переполнение желудка уже постфактум.

«Чтобы избежать переедания, нужно перед едой выпить стакан теплой воды, сфокусироваться на продуктах, способствующих сытости (белково-жировое блюдо с овощами) и тщательно жевать пищу — например, по 30 жевательных движений на каждый кусок, положенный в рот. При таком подходе вы точно не будете переедать», — резюмировал врач.

Ранее диетолог Луис Милларес предупредил о том, что поздние ужины повышают риск развития диабета.