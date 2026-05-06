Эксперт рассказала, получат ли пенсию россияне без трудового стажа

Россияне, не имеющие трудового стажа, не останутся без пенсионного обеспечения. Им полагается социальная пенсия, однако для её получения необходимо соблюсти ряд требований. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила представитель РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Если человек в течение жизни не трудился и может даже не имеет ни одного дня трудового стажа, он может рассчитывать на социальную поддержку в виде социальной пенсии при соблюдении определенных условий», — пояснила Иванова-Швец.

Социальная пенсия, отметила она, назначается на пять лет позже страховой, а её размер ниже, так как выплата не зависит от продолжительности работы и накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов, а представляет собой форму государственной поддержки. С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии, по её словам, составляет 16 569 рублей.

«Если с учетом всех выплат размер такой пенсии ниже прожиточного минимума для региона, то гражданину назначается социальная доплата до прожиточного минимума», — заключила эксперт.

