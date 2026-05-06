Юрьев день: что запрещено делать 6 мая 2026 года?

6 мая в народном календаре отмечается Юрьев день, посвящённый великомученику Георгию Победоносцу. В православной традиции этот святой входит в число самых почитаемых.

В крестьянской среде его имя произносили как Егор или Егорий, что и дало название дате. Для сельского уклада этот день сочетал в себе церковное почитание и житейские ориентиры.

С Юрьевым днем связывали множество строгих запретов. Под запретом находилась работа с шерстью и пряжей. Людям советовали избегать ссор и не повышать голос.

Отдельное правило касалось отношения к животным: любые жестокие действия были недопустимы. Женщинам не рекомендовали заниматься прической, а также считалось нежелательным вывешивать на улицу постельное белье. Эти ограничения объяснялись верой в необходимость особой осторожности и порядка в этот день.

К святому Георгию Победоносцу обращались с молитвами о защите. Его почитали как покровителя воинов и заступника от разных бед. Люди просили о благополучии родных, особенно тех, кто находился вдали от дома.

Кроме того, в народной традиции существовал обычай возвращать долги именно 6 мая. Считалось, что даже частичное погашение обязательств способно повлиять на будущую удачу и достаток.

