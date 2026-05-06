Эксперты разъяснили порядок начисления выплат для граждан без опыта работы и назвали актуальные суммы социальной поддержки в 2026 году. Об этом пишут «РИА Новости» .

Условия назначения социальной пенсии

Граждане, не имеющие официального трудового стажа, сохраняют право на государственную поддержку, однако она предоставляется на особых условиях. Людмила Иванова-Швец, представляющая РЭУ им. Г. В. Плеханова, отметила, что такие выплаты назначаются на пять лет позже, чем стандартная страховая пенсия. Данный вид обеспечения является мерой социальной помощи и не привязан к накопленным пенсионным баллам или длительности профессиональной деятельности.

Размер выплат и региональные надбавки

Согласно актуальным данным, средний объем социальной пенсии с апреля 2026 года зафиксирован на отметке 16 569 рублей. Эксперт подчеркнула, что в ситуациях, когда итоговая сумма начислений оказывается ниже установленного в конкретном субъекте РФ прожиточного минимума, государство обеспечивает автоматическую доплату до этого уровня.

Плановые изменения в графике индексации

Вопрос дальнейшего пересмотра сумм затронула депутат Государственной думы Светлана Бессараб. Она сообщила, что очередная корректировка социальных выплат запланирована на 1 августа текущего года. При этом парламентарий уточнила, что в ближайшей перспективе иных этапов повышения пенсионного обеспечения не предусмотрено.