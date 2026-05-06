«Люди хотят определённости». Спрос россиян на квартиры в Минске вырос на 15%
Рост сделок россиян с жильём в Минске достиг 10–15% за год
Россияне стали на 10-15% чаще по сравнению с прошлым годом приобретать недвижимость в Минске, сообщила в интервью РИА Новости глава департамента развития сети и межрегиональных сделок компании «Этажи» Ольга Половникова.
По ее словам, количество просмотров объявлений о покупке или аренде жилья в Белоруссии в первом квартале выросло в два-три раза. При этом реальный спрос увеличился скромнее — на уровне 10-15%. Доля граждан РФ в общем объеме сделок с жилой недвижимостью столицы республики сейчас составляет 8-10% против 2-3% годом ранее.
«Факторов, влияющих на рост, достаточно много. Одни рассматривают вариант покупки недвижимости в связи с отсутствием ограничений на работу интернета и соцсетей, другие преследуют исключительно инвестиционные цели», — пояснила эксперт.
Генеральный директор компании Smarent Виктор Зубик отмечает, что интерес россиян к Минску носит ситуативный характер и усиливается в периоды турбулентности на других инвестиционных рынках. Покупатели преимущественно выбирают готовые квартиры в домах комфорт-класса возрастом не более десяти лет. Наиболее востребованный бюджет сделки — 60-140 тысяч долларов.
Средняя цена квадратного метра жилья в Минске за год увеличилась почти на 24%, такой динамики нет ни в одном из крупных городов России, что делает местный рынок привлекательным для инвесторов, добавила Половникова.
