Аршавин назвал трех лучших игроков сезона РПЛ: никого из «Зенита»
Фото: [Джон Кордоба/ФК «Краснодар»]
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин на YouTube-канале «Это футбол, брат!» назвал трех лучших футболистов минувшего сезона РПЛ.
На первое место он поставил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Колумбийский форвард с 17 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Вторым в рейтинге Аршавина оказался еще один футболист «Краснодара» — полузащитник Эдуард Сперцян, который стал лучшим ассистентом РПЛ — 16 голевых передач.
Третьим Аршавин назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. На днях портал Transfermarkt назвал 20-летнего хавбека самым дорогим футболистом РПЛ, оценив его в €28 млн.
Любопытно, что эксперт не выбрал в тройку лучших ни одного футболиста своего родного клуба «Зенита», чемпиона РПЛ.
Ранее сообщалось, что Алексей Батраков близок к переходу в французский ПСЖ.