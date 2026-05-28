Аршавин назвал трех лучших игроков сезона РПЛ

На первое место он поставил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Колумбийский форвард с 17 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Вторым в рейтинге Аршавина оказался еще один футболист «Краснодара» — полузащитник Эдуард Сперцян, который стал лучшим ассистентом РПЛ — 16 голевых передач.

Третьим Аршавин назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. На днях портал Transfermarkt назвал 20-летнего хавбека самым дорогим футболистом РПЛ, оценив его в €28 млн.

Любопытно, что эксперт не выбрал в тройку лучших ни одного футболиста своего родного клуба «Зенита», чемпиона РПЛ.

Ранее сообщалось, что Алексей Батраков близок к переходу в французский ПСЖ.