Инсайдер анонсировал скорый переход Батракова в ПСЖ

Футбольный агент и инсайдер Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!» высказался о шансах полузащитника «Локомотива» и сборной России перейти во французский ПСЖ.

Гурцкая сообщил о финальной стадии переговоров. По его данным, переход Батракова в ПСЖ «как никогда близок».

По оценкам авторитетного портала Transfermarkt, хавбек «Локомотива» стал самым дорогим футболистом в Российской премьер-лиге. Портал повысил его стоимость до €28 млн.

20-летний уроженец Орехово-Зуева является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне он провел 34 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 17 мячей и отдал 12 передач.

Напомним, в ПСЖ уже выступает российский футболист — голкипер Матвей Сафонов.

