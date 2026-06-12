Мексика обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира

Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия чемпионата мира. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев мундиаля.

Хулиан Киньонес и Рауль Хименес заменили по голу в каждом тайме, реализовав игровое преимущество мексиканцев.

В игре был установлен рекорд для матчей открытий. Бразильский арбитр Вилтон Сампайо показал сразу три красные карточки. Африканцы Яя Ситхоле и Тхемба Зване были удалены на 49-й и 84-й минутах соответственно. А уже в компенсированное время красную получил мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес, который пропустит следующую игру.

Еще один представитель РПЛ, Луис Чавес из московского «Динамо», вышел на поле во втором тайме.

Таким образом, сбылся прогноз Константина Генича на стартовый матч мундиаля: комментатор «Матч ТВ» предсказал, что игра завершится сухой победой сборной Мексики.