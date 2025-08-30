Артисту Петросяну стало хуже из-за обострения проблем с сердцем

Состояние здоровья юмориста Евгения Петросяна ухудшилось из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По имеющейся информации, 79-летний артист обратился за медицинской помощью, жалуясь на болевые ощущения в области грудной клетки и затрудненное дыхание. Медики диагностировали обострение гипертонической болезни, которая была выявлена у Петросяна ранее.

Это уже не первое ухудшение здоровья артиста в текущем году — в марте он был госпитализирован с кишечным кровотечением. Врачи рекомендовали артисту ограничить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций, включая выступления на сцене.

Ранее потерянного врачами Петросяна нашли в пятизвездочном отеле в Турции.