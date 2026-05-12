Подмосковные блогеры смогут присоединиться к «Министерству контента» проекта «ТопБЛОГ»

Подмосковные блогеры могут принять участие в треке «Министерство контента» — программе Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», подать заявку можно на цифровой платформе до 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Трек позволяет блогерам и представителям федеральных ведомств совместно разработать медиапроекты, за год программа объединила сотни участников и ведомства в совместной работе.

«Более 8,5 тыс. заявок со всей страны — это не просто цифры. Это запрос. Запрос на то, что контент сегодня перестал быть развлечением и стал инструментом влияния, диалога и развития. В прошлом сезоне мы выстроили живой, честный разговор между блогерами и государственными командами. Родилась новая культура взаимодействия: здесь не боятся спорить, но умеют слышать», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В 2025 году от Подмосковья подали 383 заявки, в число победителей вошли врач акушер-гинеколог Динар Габдрахманов и блогер, педагог и журналист Елена Удовенко из Московской области.

Желающим присоединиться к проекту нужно конкурсный отбор: предоставить портфолио и пройти тестирование. После этого участников ждут программа дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж», разработка медиапроектов на основе реальных государственных задач и их защита перед представителями ведомств на финале трека.

Среди доступных направлений — «Промышленность» (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), «Агротехнологии» (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации), «Просвещение» (Министерство просвещения Российской Федерации), «Международный туризм» (Министерство экономического развития Российской Федерации). Кроме того, участники могут выбрать направление «Здоровье» (Министерство здравоохранения Российской Федерации) или «Спорт и физическая культура» (Министерство спорта Российской Федерации).

Напомним, что программу реализуют в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 18+