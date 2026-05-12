Семь часов, крошечные разрезы и новый пищевод из желудка: как спасли 70-летнюю россиянку

Специалисты Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М. С. Раппопорта провели сложное хирургическое вмешательство, которое медики уже назвали уникальным. Пациентке в возрасте 70 лет удалили злокачественное новообразование пищевода. Ключевая особенность операции — она прошла малоинвазивным способом, то есть через микроскопические проколы, а не через большой открытый разрез. Об этом проинформировал министр здравоохранения Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Изначально терапевт заподозрил у пожилой женщины обычный гастрит. Однако дальнейшая диагностика выявила небольшую опухоль — ее размер едва превышал один сантиметр. Новообразование располагалось в верхне-грудном отделе пищевода. По словам врачей, такие патологии обычно дают о себе знать уже на поздних стадиях, когда значительно разрастаются. В данном же случае, подчеркнули специалисты, болезнь удалось выявить на самой ранней стадии.

Хирурги торакального отделения решились на семичасовое вмешательство высокой сложности. Вместо классической открытой хирургии был выбран комбинированный метод — лапароскопия и торакоскопия. Все манипуляции проводились через миниатюрные разрезы длиной не более трех сантиметров.

