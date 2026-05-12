В Подмосковье направили в суд дело о ДТП, в котором погиб пешеход

В Подмосковье направили в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб пешеход, о бвинительное заключение утвердили в отношении местного жителя — его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 1 октября 2025 года на автодороге М-8 «Холмогоры» в городском округе Мытищи. Во время движения у автомобиля марки Hino под управлением обвиняемого на фоне технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес. В результате одно колесо отбросило на женщину-пешехода, которая находилась на остановке общественного транспорта. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Дело направили в Мытищинский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.