Синоптики предупредили о дождях в Подмосковье 12 мая

В Московском регионе во вторник, 12 мая, ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. В отдельных районах Подмосковья возможны грозы, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. Ночью столбики термометров могут опуститься до +8.

В Москве днем воздух прогреется до +18…+20 градусов, в ночные часы ожидается около +11.

Ветер будет восточного и юго-восточного направлений со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 741–743 мм рт. ст.

