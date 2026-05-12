Правительство поддержало продление «гаражной амнистии» до 2031 года

Правительство России поддержало законопроект о продлении действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина. В документе отмечается, что инициатива получила одобрение правительства с учетом необходимости внесения отдельных уточнений в текст законопроекта.

В кабмине подчеркнули, что механизм упрощенного оформления гаражей и земельных участков оказался востребованным среди граждан. По данным Росреестра, с начала действия программы, стартовавшей 1 сентября 2021 года, россияне зарегистрировали около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков.

В правительстве отметили, что такие результаты подтверждают эффективность действующего механизма, позволяющего гражданам оформить права на объекты недвижимости, которые долгое время находились в их пользовании без полноценного юридического оформления.

Одновременно в отзыве указывается, что после запуска «гаражной амнистии» в законодательстве появились новые правовые формулировки, включая понятие «гаражи для собственных нужд». Эти изменения предлагается учесть при доработке инициативы.

Авторами законопроекта выступили первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Действующий закон позволяет владельцам гаражей, построенных до конца 2004 года, оформить право собственности в упрощенном порядке без обращения в суд. На данный момент срок действия программы ограничен 1 сентября 2026 года.

