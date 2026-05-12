В Одинцовском стартовало строительство ЖК «Притяжение Сити»

В Одинцовском округе началось строительство ЖК «Притяжение Сити», девелопер проекта – ГК «Гранель» ведет работы по раскопке котлована. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители начнут с возведения жилого дома № 8 переменной этажности (11-14 этажей), рассчитанного на 729 квартир. В общей сложности в рамках проекта поэтапно построят жилые дома высотой от 9 до 14 этажей в несколько очередей.

На территории также возведут детский сад для 850 малышей и школу на 1760 мест, на первом этаже домов откроют магазины и другие объекты сферы услуг.

