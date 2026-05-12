«Непринужденно плавает на спине»: пушистик покорил губернатора Кузбасса на утренней прогулке

Глава Кемеровской области Илья Середюк поделился в своем личном аккаунте необычным видеороликом, снятым на набережной реки Томи. Как проинформировал сам губернатор, запись была сделана им ранним утром вторника, 12 мая, ровно в 6 часов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На кадрах, опубликованных руководителем региона, запечатлен неизвестный пушистый зверек, который по своему внешнему виду напоминает одновременно суслика и бобра. Животное, по словам очевидца, непринужденно плавает на спине, элегантно приближаясь к береговой линии. Фоном для этой необычной сцены служит просыпающийся после ночи город Кемерово.

В период праздничных дней глава области Середюк обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня Победы. В своем выступлении губернатор напомнил землякам о масштабном вкладе кузбассовцев в разгром фашизма.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 415 тыс. жителей области. Отдельно руководитель региона отметил заслуги четырех городов Кузбасса. Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий, как подчеркнул Середюк, удостоены почетного звания «Город трудовой доблести».

«Этот день навсегда останется праздником со слезами на глазах. Огромная цена была уплачена за то, чтобы остановить полчища фашистов. Но наши деды и прадеды вернулись домой с Победой. Кузбасс внес в ее достижение огромный вклад — и ратный, и трудовой», — отметил Илья Середюк.

